Ação integrada prende 10 pessoas e apreende armas de fogos em Senador Guiomard

Ao final da tarde desta terça-feira (5) a Polícia Civil em ação integrada com a Polícia Militar no município de Senador Guiomard prendeu em flagrante, 6 pessoas envolvidas em organização criminosa e apreenderam 5 armas de fogo em alvos localizados nos bairros Tampa Azul e Chico Paulo l.

As forças de segurança do Estado estão atentas e dando enfrentamento firme à criminalidade, sobretudo na prisão de integrantes de organização criminosa e na retirada de ativos criminais das ruas como armas e drogas que fomentam crimes de roubo, homicídio e tráfico. As armas apreendidas neutralizam e enfraquecem ações criminosas, além de salvar vidas e devolver a sensação de segurança à população.

O trabalho integrado das polícias no município possibilitou prender A.S.S. de 28 anos, preso por tentativa de homicídio, L. da S. P. ; R. N. K. de 22 anos, D. P. da S. (mulher), de 19 anos e o Peruano M.J.G.C. de 38 anos, J. K. C. S. 18 anos, J. N. de O. C. 22 anos, D. A. E. 21 anos, F. Á; G. de S. C. 18 anos e B. da S. C. J. de 18 anos. O bando estava em posse de cinco armas de fogo, 1 escopeta, 2 revólveres calibre 38, 1 pistola 380 e 1 arma de fabricação caseira.

Durante a abordagem nos alvos foi possível conter alguns indivíduos que tentaram empreender fuga, porém, o cerco da polícia militar impediu que os investigados escapassem.

O preso A.S.S. foi preso por tentativa de homicídio apontado pela a investigação que deu início ao confronto armado entre facções onde vários disparos de arma de fogo foram efetuados na tentativa de eliminar membros rivais.

Os presos foram levados para Delegacia Geral do município para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocados à disposição da justiça.

De acordo com a autoridade policial, o trabalho investigativo vai continuar no sentido de descobrir se os presos estão envolvidos em outros ataques e confrontos armado e identificar mais pessoas envolvidas em organização criminosa e representar por suas prisões no sentido de neutralizar esse tipo de ação criminosa.