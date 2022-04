Acre e mais onze estados não registram óbitos por Covid-19 em 24h

Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba foram os estados que não registraram óbitos nos sistemas do Governo Federal. De acordo com nota divulgada, “especialistas falam que arrefecimento da pandemia se deve, entre outras medidas adotadas pelo Governo Federal, à alta cobertura da Campanha de Vacinação”.

“Com mais de 82% de queda na média móvel de óbitos por Covid-19, em comparação com o pico da variante Ômicron, doze estados brasileiros não registraram novas mortes pela doença em 24 horas. A informação consta no boletim diário de casos e óbitos divulgado pelo Ministério da Saúde nessa quarta-feira (13). Seis deles estão na região Norte do Brasil”, diz publicação do Governo Federal.

O material traz a informação de que mais de 476 milhões de doses de vacinas Covid-19 foram distribuídas para todos os estados e o Distrito Federal. Dessas, mais de 406 milhões foram aplicadas, sendo mais de 173 milhões de primeira dose, mais de 157 milhões de segunda dose ou dose única, e mais de 71 milhões com a dose de reforço no braço. “Com isso, o Brasil chega hoje a 91,6% do público acima de 12 anos vacinado com a primeira dose e 86,1% desse mesmo grupo completamente vacinado”, diz o material.