Acreano pede votos para entrar em reality apresentado por Nicole Bahls e David Brasil

O blogueiro acreano Ramiro Paixão, de 20 anos, natural de Rio Branco, foi pré-selecionado para participar do reality show Cruzeiro Colorido.

O programa será apresentado por Nicole Bahls e David Brasil e gravado na Ilha do Cruzeiro Colorido em Angra do Reis entre os meses de agosto e outubro de 2022.

O Cruzeiro Colorido é voltado ao público LGBTQIA+, de autoria do italiano Bruno Ventrone com a realização da TV FERRARI, co-produtora que escolheu o Brasil para estrear a atração, que contará com 14 participantes – sendo dez anônimos e quatro famosos. Eles ficarão confinados numa ilha paradisíaca e também em um iate.

Para entrar para o reality, Ramiro precisa de votos. Quem estiver interessado em ajudá-lo, pode acessar o site oficial do programa e apoiá-lo.

“Sou o Ramiro Paixão, o blogueiro em construção, tenho 20 anos, signo de touro, sou do Acre. Espero que vocês possam me dar oportunidade de mostrar que uma bicha maquiadora pode chegar a muitos lugares. Aguardem para ter muita alegria, brincadeiras, barraco e muito close para que esse Cruzeiro seja ainda mais colorido”, diz o acreano em sua apresentação.

A atração será exibida na plataforma digital da Ferrari TV e os participantes vão concorrer a muitos prêmios, dentre eles R$ 700 mil em premiação.