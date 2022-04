Acusado de furto, homem em situação de rua é agredido a ripadas e quase é morto por populares na Capital

Milton Valério, de 22 anos, ficou gravemente ferido após ser agredido, na tarde desta quinta-feira (28), na Rua Tabosa, no Conjunto Cabreúva, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de moradores, Milton vivia em situação de rua e é acusado de praticar vários furtos na região e, momentos antes de apanhar, teria sido flagrado furtando fios de telefônicos de um poste de energia elétrica. O jovem foi agredido por várias pessoas a golpes de ripas e, para não morrer, conseguiu correr pela Rua Tabosa e caiu dentro do terreno de uma residência, sendo socorrido por populares.

Uma guarnição da Polícia Militar do 1° Batalhão esteve no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que enviou uma ambulância de suporte avançado que conseguiu estabilizar o quadro clínico de Milton, que teve o braço esquerdo quebrado e a perna direita com outra possível fratura. Após a ação, os agressores fugiram do local.

Os PMs colheram informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).