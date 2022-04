Alan Rick entrega caminhonete para ações de saúde em Epitaciolândia e anuncia novos investimentos para o Alto Acre

Nesta sexta-feira, 8, o deputado federal Alan Rick (União Brasil) entregou uma caminhonete para fortalecer as ações de saúde em Epitaciolândia, fruto de emenda do parlamentar. A entrega ocorreu na sede da secretaria de saúde do município.

O secretário da pasta Sérgio Mesquita agradeceu ao deputado pela atuação. “O Alan é um parceiro da saúde municipal de Epitaciolândia. O Alan não olha para cores partidárias, ele não olha para que fruto político que ele possa vir a ter com aquela ação. Ele olha para o humano, pra pessoa que precisa. Eu, enquanto secretário de saúde e o Prefeito Sérgio Lopes, somos muito gratos.” – concluiu.

O prefeito do município, delegado Sérgio Lopes, entregou uma placa de agradecimento especial ao deputado. “A nossa região enfrenta sempre um inverno bastante rigoroso e com esse veículo nós vamos poder atender melhor as nossas unidades de saúde que estão localizadas na zona rural. Então, a nossa palavra hoje aqui é gratidão pelo compromisso do Deputado Alan Rick com o município de Epitaciolândia, o carinho e a dedicação dele ao nosso município.” disse Lopes.

Também participaram a porta voz do governo Mirla Miranda, o secretário geral do União Brasil, Jairo Cassiano, o vice prefeito de Epitaciolândia professor Soares, os vereadores de Epitaciolândia Marco Ribeiro, Preta, Seliene Lima , a vereadora de Brasiléia, Marinete Mesquita, o representante da Secretaria de governo Joelson Pontes, o representante da Sesacre no Alto Acre Pablo Araújo, a ex-vereadora Hiamar Pinheiro e o presidente do Iteracre Alírio Wanderley Neto.

Além dos R$ 200 mil destinados para a compra da caminhonete, o deputado, pré- candidato a senador, já destinou mais de R$ 11,5 milhões em emendas e recursos extras para Epitaciolândia. Os valores foram direcionados, principalmente, para a saúde, a educação com recurso para a ampliação e construção de creches, o esporte contemplado com emenda para a construção da quadra do bairro Pôr do Sol e apoio ao produtor rural com a aquisição de um caminhão prancha. E na solenidade de entrega, o deputado garantiu também a reconstrução da ponte Fontenele de Castro, a instalação da sala da telemedicina na Unidade de Saúde José Paulo que possibilitará consultas com especialistas médicos do Hospital Albert Einstein na cidade, e ainda, recurso para a aquisição de uma Van Odontológica que também vai ser usada nas edições do programa Saúde na Comunidade, que já tem o apoio do deputado.

“Estou muito feliz por poder contemplar, mais uma vez, a população de Epitaciolândia. A saúde é uma prioridade do meu mandato. São várias ações em todos os municípios acreanos. Só aqui para Epitaciolândia já são mais de R$ 1,2 milhão em emendas pagas para essa área. Recursos importantes, sobretudo, nos momentos mais críticos da Pandemia. E quero fazer mais.” – disse Alan Rick.

Reforma do Hemonúcleo

De Epitaciolândia, o deputado Alan Rick seguiu para Brasiléia onde visitou a Clínica do Rim, concedeu entrevistas para rádios e sites locais e visitou ainda o Hemonúcleo do município para onde garantiu R$ 1 milhão para reforma, ampliação e aquisição de equipamentos para a unidade.