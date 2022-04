Alan Rick entrega veículos e equipamentos para entidades sociais de Rio Branco

Nesta sexta-feira, 29, o deputado federal Alan Rick (União Brasil) entregou 3 Vans Sprinter Marcedes Benz de 15 lugares e 4 Jeep Renegade Automáticos, fruto da execução de uma parte da emenda destinada pelo parlamentar no valor de R$ 3,5 milhões.

Nesta primeira etapa, cinco das mais de 20 entidades beneficiadas serão contempladas, através da Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM).

Nesta sexta-feira, os representantes do Educandário Santa Margarida e da JOCUM (Jovens com uma Missão) receberam uma Van cada. A Casa Abrigo Mãe da Mata e o Lar dos Vicentinos vão compartilhar a terceira Van.

O Lar dos Vicentinos, também recebeu um Renegade Automático, e a Associação Cristã Alfa (ACALFA) recebeu dois Jeeps do mesmo modelo, que irão atender os braços da associação: a Casa Esperança e o Centro de Recuperação Ebenézer.

Essas entidades fazem um relevante trabalho com crianças órfãs, meninas e adolescentes em situação de vulnerabilidade, idosos, dependentes químicos e pessoas em situação de rua. Os veículos serão usados para o atendimento e acolhimento dessas pessoas em Rio Branco e municípios vizinhos.

Nos próximos dias também serão entregues mais oito veículos e equipamentos para entidades do Juruá. Ao todo são 15 veículos, equipamentos, computadores e mobiliários para nossas entidades e para a própria rede de assistência social do Estado, através da SEASDHM.

A secretária de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Política para as Mulheres, Ana Paula Cameli, explicou que a entrega dos veículos estrutura a rede de atendimento e proteção social, atendendo as necessidades dos abrigos que acolhem pessoas em vulnerabilidade em Rio Branco.

“Foi um momento especial. O deputado Alan Rick é um parceiro. Tem contribuído muito para o fortalecimento da política de assistência social. A gente sempre fala que essas entidades chegam onde o governo não chega. Nós queremos agradecer ao deputado Alan Rick, ao governo do Estado e parabenizar todas as entidades pelo trabalho que fazem.” – falou a secretária Ana Paula.

O deputado recebeu também o agradecimento do governador Gladson Cameli. “Essa é a nossa motivação: trabalhar pelo bem das pessoas. E eu sempre agradeço ao deputado Alan Rick por ser esse parceiro.” – disse.

“Agradecemos ao deputado Alan Rick que olhou com carinho para os nossos idosos. Essa era uma necessidade antiga.” – relatou Ana Maria Sobreira da Silva, presidente do Lar dos Vicentinos.

O coordenador geral do Educandário Santa Margarida, Eduardo Vieira, falou da diferença que a Van vai fazer na vida das crianças do abrigo. “Estamos com 50 crianças, com muita necessidade de locomoção. As crianças precisam ir pra aula, pro médico, elas vão ao dentista, para passeios culturais, eventos sociais, então a todo momento nós precisamos de um veículo desse porte. Agradecemos ao deputado e ao governador.” – disse.

O deputado Alan Rick comemorou a entrega em Rio Branco e disse que está ansioso para entregar também os veículos que beneficiam as entidades de Cruzeiro do Sul. “Hoje, entregamos esses 7 veículos e temos outros 8 para entregar, que irão beneficiar as entidades que atendem a população do Juruá. Também serão entregues computadores, equipamentos e mobiliários, tanto para as contempladas nessa entrega como para as demais. Na próxima etapa, em Cruzeiro do Sul, entregaremos veículos para a Fundação Betel, a APADEQ, o Lar dos Vicentinos, Educandário e a Casa Abrigo. Estou muito feliz em ajudar quem estende a mão para aqueles que mais precisam.” – finalizou o deputado.