Alerta de diabetes: 3 sinais nos pés que você não deve ignorar

Pacientes com diabetes devem ficar de olho em alterações nos pés. Isso ocorre porque mudanças no aspecto deles servem como alerta de que a pessoa não está controlando os níveis de açúcar adequadamente.

Níveis altos de glicose no sangue causam uma condição chamada pé de Charcot, que resulta em saliências ósseas e insensibilidade na região. Esse problema de saúde diminui a capacidade de as pessoas sentirem dor na região, o que significa que cortes e úlceras podem não ser notados pelos pacientes.

Os pés dos diabéticos são mais vulneráveis ​a infecções, pois a doença diminui o fluxo sanguíneo para as extremidades, o que leva os cortes e outros machucados a demorarem mais tempo para cicatrizar.

De acordo com o Instituto de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais, do Reino Unido, há três sinais importantes a serem observados nos pés de pessoas diabéticas: vermelhidão, calor e inchaço. Os diabéticos também devem ficar atentos a cortes, feridas e unhas encravadas, pois é necessários tratá-los para evitar infecções que, em casos graves, podem resultar até em amputações.

No caso de diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina. No tipo 2, as células do corpo tornam-se resistentes à insulina e se torna necessária uma quantidade maior do hormônio para manter os níveis de glicose no sangue dentro da faixa normal.

Como controlar o açúcar no sangue

A Associação Americana de Diabetes recomenda que o nível de glicose no sangue não ultrapasse 130mg/dl em jejum e antes das refeições e fique abaixo de 180 mg/dl após duas horas depois das refeições.

Para manter a glicemia dentro do nível ideal, é importante seguir a dieta recomendado pelo médico ou nutricionista, evitar porções grandes de carboidratos e tomar os remédios, caso o paciente faça uso de medicação, na dose e nos horários corretos.