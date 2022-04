AM: Mulher sai para jogar baralho e é morta a tiros em beco na capital

ma mulher de 53 anos, identificada como Valderlina da Silva Mareiro, foi morta no final da tarde desta quarta-feira (20) com vários disparos de arma de fogo em um beco localizado na rua das Flores que dá acesso pela rua João Valter, bairro Compensa, zona Oeste da capital amazonense.

Segundo informações preliminares de populares que testemunhou o crime repassou ao sargento Denis Monteiro, da 8ª Cicom (Companhia Interativa Comunitária), a mulher era residente de outra rua, mas sempre vinha jogar baralho em um bar do beco das Flores. A família também nega qualquer envolvimento da senhora com o tráfico de drogas. Uma equipe de investigação da Polícia Civil esteve no local atrás de colher mais inforamções, porém, a lei do silêncio prevalece.

A polícia isolou onde a perícia fez os trabalhos necessários e posteriormente o corpo da mulher foi removido pelo rabecão ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de praxe. A Polícia ainda não tem uma linha de investigação que possa saber a motivação para o crime.