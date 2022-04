Ameaçada de extinção, arara-canindé é resgatada enroscada em linha de pipa com cerol

Uma arara-canindé, popularmente conhecida como arara-amarela, foi resgatada enroscada em uma linha de pipa com cerol na tarde desta terça-feira (19), no Jardim Aeroporto – em Campo Grande (MS). Uma jovem, de 17 anos, acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA), quando identificou que o animal estava ferido no quintal de sua casa.