Ao ContilNet, Marcelo Bimbi revela novidades para projetos sociais no AC e resultados de procedimentos estéticos; confira

O modelo e ator acreano, ex-Fazenda Marcelo Bimbi, conversou com essa coluna e revelou novidades para os próximos dias em sua agenda. De acordo com o acreano, Marcelo e seus amigos devem embarcar para o Acre no dia 24 de abril, onde realizam mais uma edição do projeto Futebol Solidário. Nessa edição, Marcelo chega ao Acre e segue direto para Tarauacá, onde prestigia o aniversário do município e realiza o evento esportivo. Marcelo comentou que a relação dos famosos que irão participar do evento ainda não está definida, porém os principais artistas e jogadores de futebol do Brasil participarão do evento. O acreano também antecipou que caminhões da empresa Roda Viva deverão chegar ao Acre carregando toneladas de alimentos.

O município de Tarauacá e região devem ser contemplados com os alimentos doados pelo empresário acreano.

Engajado nas causas sociais do estado, Marcelo ganhou mais um parceiro nas missões. O acreano contou ao ContilNet que breve deverá realizar ações com o grupo “Ser Mais Social” que ajudará diversas intuições acreanas.

“Esse grupo ajuda centenas de projetos aqui no Brasil e também cuida de milhares de crianças na África. Acredito que deve ser um dos grupos que mais ajuda projetos sociais e é com eles que eu fechei parceria para ajudar no Acre, apadrinhando alguns projetos”, comentou Marcelo.

Harmonização facial



Marcelo Bimbi usou suas redes sociais para compartilhar com seus amigos e seguidores o resultado da harmonização facial realizada pela Dra. Nayane Pacheco. Na legenda, Bimbi admite não ser muito vaidoso, porém amou o procedimento realizado pela especialista. Nayane Pacheco é referência de harmonização facial no Brasil e queridinha entre os famosos.

Nos cliques, Bimbi mostrou o resultado do procedimento acompanhado da pela Dra. Nayane Pacheco. Confira: