Após 28 dias na UTI, jovem que sofreu grave acidente comemora aniversário com familiares

Os familiares da jovem Nayara Azevedo realizam uma ‘vakinha’ para arrecadar dinheiro para custear exames necessários para melhor recuperação da moça, que sofreu um acidente na noite de 3 de março, na Rodovia AC-40, ao sair para buscar uma pizza. Após 28 dias internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), no Pronto Socorro de Rio Branco, Nayara e os familiares comemoram a chegada dos 26 anos, nesta segunda-feira (11).

De acordo com a irmã, Maxcilene Azevedo, Nayara teve traumatismo craniano grave e ficou com diversas sequelas. “Ela ficou muito agressiva, logo quando saiu do hospital não andava e não falava, até hoje não fala direito, já está mais calma, mas ainda não dorme, não lembra do passado e não consegue ir para nenhum lugar desacompanhada”, diz.

Os familiares tomaram a decisão de fazer uma ‘corrente do bem’, divulgada nas redes sociais, para arrecadar dinheiro para realizar exames como tomografia no crânio e ressonância, pois o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) negou a solicitação da família.

Nayara, que sempre gostou de comemorar seu aniversário, hoje celebra de uma maneira diferente, mas pode não lembrar amanhã, de acordo com Maxcilene. “Ela está feliz, mas amanhã ela já não lembra. Nós estamos muito felizes com nosso Deus por ter permitido que ela estivesse aqui hoje. Vou fazer um bolo para ela”, diz.

Além dos exames, Nayara também precisa de novas roupas, sapatos, produtos alimentícios e medicamentos. No início do tratamento com fisioterapeuta e fonoaudióloga, as sessões eram particulares, mas pela família não ter condições de continuar, buscaram o Sistema Único de Saúde (SUS), que também oferece esses serviços.

Para quem quiser ajudar, a família disponibilizou a conta bancária da Caixa Econômica, Ag: 3706, Tipo de conta: 013 (Poupança), número da conta: 00012404-2 (Maria Neves) ou Pix 648.791.942-04 (Sirleide) e os números para contato (68) 992429826 e (68) 999748259.