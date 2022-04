Após dois anos, Epitaciolândia anuncia volta do Circuito Country; confira o que vem por aí

Epitaciolândia estará completando no dia 27 neste mês de abril, 30 anos de emancipação política e administrativa, sendo avalizado pelo saudoso ex-governador Edmundo Pinto, que foi assassinado 10 dias depois na capital paulista.

O prefeito do município, Sérgio Lopes, reuniu a imprensa local para fazer o comunicado do evento que estava a dois anos sem sua realização. Serão cinco dias de muitas atrações, iniciando com desfile cívico no dia 27.

A abertura oficial do 10º Circuito Country, será no dia seguinte (28), com uma das principais atrações, a escolha da Garota Country, onde 12 belas jovens estarão disputando o título. Foi informado que mais de 20 se inscreveram para a seletiva e após, show com atrações locais como a dupla sertaneja revelação, Cristiano Paulo e Daniel.

Já no dia 29, será a abertura do rodeio seguido de duas arações musicais e no dia 30, acontece a tradicional cavalgada com cavaleiros e amazonas, além de comitivas que irão passar pelas principais avenidas da cidade e na noite, shows com Rangel Borges e a atração nacional, o cantor Israel Novaes.

No último dia, já no 1º dia de maio, terá novidade como a corrida de cavalo, prova dos três tambores, prova de laço em dupla, final do rodeio e finaliza com show da Banda Arregaça-ê.

Neste ano, excepcionalmente, não ocorrerá a festa gospel, que geralmente ocorre em datas anterior, ou, posterior ao evento.

O prefeito Sérgio Lopes falou das novidades e comentou que todos os cuidados estão sendo tomados para que a festa seja uma das mais bonitas. “Esse evento estará aquecendo o comercio local na fronteira nas mais diversas áreas. Estamos felizes em poder voltar com esse evento que é um dos mais bonitos do Estado e além das atrações, teremos exposições de animais, oferecimentos de alimentos e bebidas no espaço que foi ampliado para os que foram se divertir. A segurança também foi reforçada com empresas locais e apoio primordial das policiais do nosso estado. Será uma festa linda e convido as famílias para vir prestigiar”, destacou o gestor.

Veja clipe da atração nacional Israel Novaes.

Veja a coletiva em vídeo.