Após mais de 16 horas de intensos diálogos, deputados vão até a madrugada e aprovam 24 projetos de lei

Com um dia cheio de reuniões, negociações e votações, os deputados estaduais aprovaram 24 projetos de lei.

Já passava de 1h da manhã quando os parlamentares finalizaram as votações na madrugada desta sexta-feira (1).

Entre os principais projetos, que foram mais polêmicos, estavam o do auxílio alimentação e piso salarial da educação, além do reajuste linear de 5,42% para todos os servidores públicos do estado.

Até o último minuto, servidores protestaram na Casa.

Pelo menos 6 emendas proposta pelos deputados para os projetos da Educação, Segurança e no reajuste dos servidores.