Após matar avó de 90 anos e cuidadora, jovem morre atropelado por carreta em rodovia

De acordo com o registro policial, Antônio teria saído repentinamente da vegetação existente à margem da pista na MS-276, sendo atingido por uma carreta. Em depoimento, o motorista disse que tentou frear, porém, não houve tempo suficiente e atingiu o jovem. Com a colisão, o veículo saiu da rodovia e tombou.

No local do acidente, as equipes encontraram a bicicleta de Antônio e uma lata de enérgico, que também foi recolhida e enviada para perícia. Marcas encontradas na beira da rodovia ainda indicavam que o rapaz pegou impulso para se jogar na frente do veículo.

Antônio foi socorrido em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital Regional, mas não resistiu e morreu. O condutor da carreta sofreu apenas escoriações.

Os funcionários do Hospital Regional de Nova Andradina avisaram a família sobre a morte e eles foram a casa da avó buscar os documentos do jovem. Quando chegaram, encontraram Joana e Maria caídas, já sem vida.

Feminicídio

Horas antes do acidente, Joana Silva Fernandes e Maria Aparecida Luiz de Siqueira Matos foram assassinadas na residência da idosa, com ferimentos causados por faca. O crime ocorreu na Vila José Mustafá, em Batayporã.

A suspeita é de que Antônio matou a avó, assim como a cuidadora, depois seguiu até a estrada de bicicleta e cometeu o suicídio.

Na casa da idosa, a polícia encontra uma faca usada no assassinato e um short sujo de sangue, que mais tarde foi reconhecido como sendo de Antônio. O celular da cuidadora também estava no chão e foi apreendido pelos policiais.