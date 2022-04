Após porta de táxi aéreo abrir durante voo no AC, empresa afirma que manutenção está em dia

A empresa Rio Branco Táxi Aéreo, proprietária do táxi aéreo cujo a porta abriu em pleno voo na última sexta-feira (15) entre o Jordão e Rio Branco com 12 pessoas a bordo, emitiu uma nota neste domingo (17), onde afirma que a aeronave está com sua manutenção em dia e documentos e autorizações para voo regulares.

A empresa afirma que o incidente ocorreu no momento que a aeronave, modelo Bandeirante, se preparava para o pouso. “No momento em que a porta abriu o comandante do voo realizou o desligamento do motor esquerdo (local onde fica a porta) como procedimento de segurança, efetuando a finalização da manobra de aterrisagem em segurança, vez que a aeronave conta com dois motores”.

A empresa explica ainda que não houve qualquer falha mecânica, “especialmente nos motores da aeronave, sendo o desligamento do motor um procedimento padrão prevista no manual operacional do avião, que deve ser observado em situações como esta”.

A porta da aeronave abriu após um dos cabos de sustentação se romper. Um dos passageiros precisou segurar a porta pelo lado de fora da aeronave, sendo segurado apenas pelo cinto de segurança. A notícia também repercutiu na imprensa nacional.

Veja nota da empresa na íntegra: