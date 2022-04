O lateral-direito brasileiro Kalindi Souza, que atuava em Portugal há sete anos, morreu neste domingo aos 28 anos. O falecimento foi anunciado pelo Nacional, um dos clubes que o brasileiro representou naquele país.

De acordo com as primeiras informações, o atleta morreu após uma parada cardiorrespiratória. Após rescindir com a Acadêmica, o jogador viajou para o Brasil onde a esposa aguarda o nascimento do filho.

Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!