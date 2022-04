Na semana passada o governador Gladson Cameli (PP), exonerou o então diretor-geral de Polícia Civil, Josemar Pontes, e nomeou o delegado José Henrique Maciel para o cargo. Nesta quarta-feira (20), novas mudanças na pasta.

O Diário Oficial traz a exoneração de Fabrizzio Leonardo do cargo de Corregedor-Geral da Polícia Civil do Estado do Acre, na mesma edição, Thiago Fernandes foi nomeado para a função.

Vanderlei Thomas deixa de ser o delegado-adjunto e Cleylton Videira dos Santos assume o cargo.