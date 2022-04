Arthur no quarto secreto: saiba o que o brother descobriu e prometeu fazer

Arthur Aguiar, o escolhido do público do “BBB 22” (TV Globo) no paredão falso, não está há nem 24h no quarto secreto e já pôde ouvir algumas falas dos colegas de confinamento sobre ele — e também cortou a água e mandou um cooler para a casa.

Durante o ainda curto período no cômodo — que será de 36h no total —, o ator já se magoou e anunciou suas próximas ações. Confira:

“Jurava que ele seria o ganhador do programa”

Ao usar seu primeiro poder no quarto secreto, Arthur acompanhou um papo entre Eliezer e Natália, e ouviu a mineira revelar que o achava muito forte no jogo:

Eu, você, Jessi e Lina sentia o Arthur muito forte. A gente nunca teve nada contra ele. A gente gosta dele. Lá no início quando ele chegou e ele achava que ia sair por coisas que aconteceram com ele lá fora. A gente deu a oportunidade dele se abrir e conviver com a gente. Em todo momento a gente sentia ele muito forte no jogo, a gente sentia ele muito… Eu jurava que ele seria o ganhador do programa. Natália

“Eu também, ou ele ou o Pedro”, concordou Eliezer. Arthur acompanhou atentamente a conversa, mas não reagiu com palavras, e o papo foi interrompido com a chegada do cooler liberado pelo brother aos confinados.

Invertida para Scooby

Especulando o possível motivo da “eliminação” de Arthur, Pedro Scooby relembrou uma discussão envolvendo ele, Tiago Abravanel e o ex-Rebelde:

Uma parada, por exemplo… Arthur não se retratou, nem ele e nem Tiago, naquela discussão do início do programa. Às vezes, as pessoas ficam no lugar. […] Ele zoava a gente e a gente pegou nesse lugar de zoar ele também. Só que o Abrava viu a gente zoando o Arthur e se meteu.Pedro Scooby

Por sua vez, Arthur, que estava observando a conversa, rebateu o brother: “Eu já me retratei, mas tudo bem. Inclusive, no mesmo dia”.

“O que você estava fazendo é bullying, o Abrava falou. Isso é muito sério. Comecei a ficar revoltado, transtornado, ‘nervosão’ e tal. E isso a galera da casa passando sem entender o que tinha acontecido”, continuou Scooby, e Arthur o rebateu novamente:

Eu me retratei, irmão. Não viaja. Arthur Aguiar

“Vai sim, Gustavão. Vai acontecer…”

Analisando outra conversa sobre os confinados a seu respeito, que especulavam sobre a possibilidade de a “eliminação” de Arthur ser falsa, o ator alfinetou Gustavo.

“Imagina se ele volta?”, disse Pedro Scooby. “Imagino, mas não acho que vai acontecer. Não dá mais tempo, não. Paredão falso tem que ser da metade pro início [da temporada]”, pontuou o empresário.

No quarto, Arthur, então, rebateu:

Vai sim, Gustavão. Vai acontecer, irmão. Quem disse? Quem decide é o Boss, irmão. Você vai se surpreender bastante quando eu voltar, Gustavão…