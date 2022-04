As motos são como os jets skis? Em plena rua da cidade, jet ski faz sucesso e rende memes

Nas redes sociais, circula a foto de um Jet Ski no meio da rua próximo a rotatória da AABB, em Rio Branco. Segundo informações, o veículo aquático pessoal teria caído após se soltar de uma caminhonete sem que o condutor percebesse, na noite do último domingo (10).

Na capital, aos finais de semana é comum ver diversos carros transportando jets skis e lanchas para o Rio Acre, onde se divertem nas águas na região da Gameleira.

A foto do Jet Ski preto e vermelho foi publicada e compartilhada por diversas pessoas nas redes sociais e internautas comentam o fato de ser um veículo de médio porte deixado no meio da rua. Outras pessoas também comentaram e compararam com a Campanha Segurança no Mar da Marinha do Brasil, que dizia que “os carros são como as lanchas, as motos são como os jets skis e os pedestres são como os banhistas”.