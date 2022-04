Rosellão: Empresário de 31 anos está construindo posto que vai gerar cerca de 100 empregos em Sena

Sena Madureira está prestes a ganhar um novo empreendimento: o Auto Posto Rosellão. Em fase avançada de construção, o espaço será o maior do seguimento no município.

Aliás, como presente para os sena-madureirenses, o Auto Posto Rosellão será inaugurado no dia 25 de setembro, dia em que Sena Madureira vai completar 118 anos de emancipação.

O proprietário, Bruno Rosello, disse ao ContilNet que além dos serviços de abastecimento de veículos, o local contará com conveniência, pizzaria, espaço kids, loja agropecuária, farmácia e uma galeria com salas para locação.” As obras estão a todo vapor. Toda a estrutura metálica, para o posto e parte da conveniência já está toda montada e estamos na fase de aterramento para iniciar a construção”.

O empreendimento promete aquecer e muito a economia local, além de contribuir para geração de emprego e renda no terceiro maior município acreano. Com apenas 31 anos de idade, o empresário vai gerar cerca de 100 empregos diretos e indiretos. “Agora, ainda no período da construção, nós já estamos empregando 40 pessoas e após a inauguração esse número vai quase triplicar”, disse.

O auto posto terá a bandeira Atem Distribuidora de Petróleo S.A.,que hoje é uma das principais na região Norte do país, presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.

Veja fotos das obras: