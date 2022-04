Auxílio Brasil: saiba por que o consignado ainda não foi liberado

Essa modalidade se trata do empréstimo consignado, que prevê o desconto das parcelas no benefício que é recebido mensalmente. Mas o empréstimo Auxílio Brasil já está liberado? Veja tudo o que se sabe até agora e quais são as demais linhas de crédito para quem recebe o benefício social.

Empréstimo consignado Auxílio Brasil está liberado?

O empréstimo Auxílio Brasil ainda não foi liberado, mesmo tendo sido autorizado por medida provisória há cerca de um mês. Isso acontece porque o governo ainda não estabeleceu as regras dessa modalidade. Para o empréstimo Auxílio Brasil ser liberado, segundo o Ministério da Cidadania, o próximo passo é a regulamentação das condições oferecidas aos beneficiários que desejam pedir esse crédito.

Dentre elas, está a definição das taxas oficiais de juros que serão oferecidas aos beneficiários que podem chegar à 2% ao mês, assim como os prazos de pagamento. O governo precisa ainda estabelecer quais instituições financeiras poderão oferecer o empréstimo Auxílio Brasil na modalidade consignado.

Assim, a partir do lançamento da nova linha de crédito elas poderão oferecer a modalidade de empréstimo às famílias de baixa renda participantes do programa Auxílio Brasil. Por conta disso, também não foi divulgado um calendário oficial para o início das concessões desse empréstimo, que prevê o desconto em folha de pagamento e menores juros do mercado.