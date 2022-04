Bancada federal se reúne com Latam e GOL para tratar dos preços das passagens no AC

A bancada do Acre, composta pelos deputados federais e senadores, se reúne nesta quarta-feira (27), em Brasília, com as empresas Latam e GOL, que operam voos para o Acre. O objetivo é tratar sobre os altos preços praticados para voos com saída ou chegada no estado.

Para se ter ideia, voo saindo do Acre para Brasília podem passar de R$ 6 mil. Saindo de Porto Velho (RO), o valor baixa para R$ 2 mil. E é assim que os acreanos estão encarando suas viagens: pegando cinco horas de estrada até o estado vizinho para conseguir chegar à Brasília ou outro destino fora do Acre pagando um pouco menos.

Ao pesquisar uma passagem aérea de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, o valor também assusta: o trecho pode passar de R$1, 5 mil.

Segundo o deputado federal Alan Rick, que estará na reunião, a bancada também fará o pedido à Latam pelo retorno do voo que foi retirado do Acre no início do mês.