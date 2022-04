BBB22: Arthur Aguiar pode ser eliminado neste paredão e Maíra Cardi é apontada como culpada

Arthur Aguiar ficou revoltado por ter sido indicado ao paredão na noite desta última sexta-feira (15), e diferente de seus colegas, que o consideram um jogador forte, o ator acredita que corre risco de ser eliminado e não consegue esconder a preocupação.

Para boa parte dos internautas e também alguns colunistas, se Arthur vier a ser eliminado do BBB22, Maíra Cardi pode ser apontada como a maior culpada, pois nas redes sociais ela se envolveu em várias polêmicas ao longo do jogo e algumas vezes acabou atrapalhando mais do que ajudando.

Uma das polêmicas mais recentes da influenciadora foi ter chamado a mãe do filho de Paulo André de ‘esposa do PA’, ao anunciar que decoraria o quarto do filho do atleta por ele ter dado uma grande recepção ao ator quando retornou do quarto secreto.

