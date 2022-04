BBB22: Arthur Aguiar relembra traições à Maíra Cardi e expõe: “Aprendizado”

O ator Arthur Aguiar, do BBB22, acabou falando sobre suas traições à Maíra Cardi, em desabafo com Eliezer. Sendo assim, sem papas na língua, o rapaz revelou tudo.

Além disso, o rapaz afirmou que foi convidado para participar do programa, em 2021, logo quando a polêmica veio à tona. No entanto, ele preferiu esperar.

“Não foi ano passado, não?”, questionou Eliezer, acreditando que a separação tinha acontecido em 2021

Dessa maneira, Arthur Aguiar, do BBB22, explicou. “Não, já tem tempo já. Vivi muita coisa depois disso. É isso que estou falando, as pessoas acham que foi do nada, mas existe uma reconstrução de praticamente dois anos. Em junho agora faz dois anos. Parece que foi rápido, mano, mas não foi não. Sofrido para caral**. Foram dois anos doloridos. Foram dois anos de muita coisa boa também, muito aprendizado, choro, sofrimento, bateção de cabeça, mas também de muita coisa legal que eu pude viver nesse tempo”.

“Isso é legal também, depois da tempestade, sempre vem a bonança, o arco-íris”, comentou o designer.

Por fim, o participante do BBB22, afirmou que ele aprendeu muito com os erros com Maíra Cardi. “Eu escolheria passar exatamente pelo que passei. Se eu pudesse escolher não ter magoado, ferido, machucado a minha esposa, principalmente, seria o cenário ideal”.

“Foi aprendizado para os dois lados, para ela também”, dispara Eliezer. “Para todo mundo, na verdade. É isso, é muito louco, passaram dois anos. É coisa para caral**”, finalizou ele.

BBB22: Eliezer fofoca sobre Gustavo com Arthur Aguiar

Recentemente, em uma conversa com Arthur Aguiar, Eliezer soltou os cachorros sobre Gustavo, afirmando que ele o julgou.

“Ele falou assim, que eu só comecei a ter notoriedade no programa depois que ele entrou. Que na verdade eu só comecei a ser visto no programa, como um participante, um jogador, por conta dele, porque ele entrou”, disparou.