BBB22: Eliezer vai para a cama do líder com Jessilane; Natália dorme no chão e cena repercute na web

Eliezer venceu a Prova do Líder no BBB22 e, pela primeira vez, pode aproveitar as mordomias do quarto mais cobiçado da casa. Ele escolheu Natália e Jessilane para lhe fazer companhia, só que a mineira tomou uma atitude que deixou o público perplexo.

A designer de unhas resolveu dormir no chão, deixando a confortável cama do líder para seu affair e a professora. Ao invés de dividir a cama com os dois, Nat pegou seu travesseiro e deixou os amigos bem à vontade, indo deixar-se no chão.