BBB22: Laís se revolta com fotos antes e depois de harmonização facial: “Vergonha nenhuma”

Após suas fotos antigas viralizarem na web, a ex-participante do BBB22 Laís Caldas se pronunciou sobre os comentários que recebeu sobre seus procedimentos estéticos.

Em entrevista ao Gshow, Laís explicou que já havia feito alguns procedimentos estéticos na foto indicada como pré-harmonização. A médica ainda afirmou que vê nenhum problema em ter sua aparência modificada ao longo do tempo.

“Acho até engraçado porque as fotos que eu vi de ‘antes’, eu já tinha, sim, feito alguns procedimentos estéticos”, destacou Laís Caldas. “Então, não são comparações reais”, corrigiu.

“Não tenho vergonha nenhuma de falar isso, pelo contrário. Já fiz um pouquinho de preenchimento no mento [queixo], na mandíbula, um pouquinho no lábio e na região do zigoma [maçãs do rosto], e já fiz também toxina botulínica [botox]. Tudo em pouca quantidade só para realçar o que eu já gostava em mim”, revelou Laís.

A ex-BBB ainda deixou claro que não gostou de ver que as imagens foram utilizadas de forma manipuladora. “As fotos que pegaram também do ‘depois’ foram dentro da casa, acabando de acordar, com o meu rosto e o corpo inchados devido à rotina e à alimentação que a gente tem ali”, disse Laís.

Apesar dos comentários maldosos que recebeu, Laís Caldas negou ter deixado as críticas chegarem ao coração. : “Nenhuma das críticas me abalou, pelo contrário, eu nem perco meu tempo lendo isso aí”, destacou a dermatologista.