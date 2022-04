BBB22: Lina, sem medo do cancelamento, come pão ‘podre’ para debochar de Arthur Aguiar

Lina, foi eliminada recentemente do BBB22, e não parou de alfinetar Arthur Aguiar. Sendo assim, mostrando que está chateada com o ator, a artista surgiu comendo um pão, e acabou massacrando falando a respeito, de maneira debochada. “Está podre, mofado, joga fora”.

A fala da atriz foi vista por muitos internautas como uma provocação ao famoso, que costuma ser chamado de “pãozinho” nas redes sociais. Em suma, tudo veio à tona quando Lina publicou os vídeos em seus Stories do Instagram.

Além disso, na gravação, ela ainda brincou de maneira bem debochada. “Está podre, mofado, joga isso fora“. Ela ainda cuspiu o que estava mastigando. Contudo, os fãs de Arthur Aguiar, do BBB22, aproveitaram para detonar com a artista no twitter.

“Chocado com a Lina comendo um pão e dizendo que está podre e mofado. A máscara caiu, não sustentou o personagem que pregava por respeito e tinha frases bonitas”, disse um.

Outro declarou: “Conheça a Lina, primeira participante de reality que conseguiu manter um personagem dentro da casa. Aqui fora, ela é assim e sempre foi: ridícula”.

BBB22: Lina fala sobre vida após eliminação

Nesta segunda-feira (11), Lina conversou com Ana Maria Braga, no Mais Você. Em determinado momento, a artista falou sobre a volta de Arthur Aguiar para o BBB22, por conta do paredão falso.

“Olha, eu ainda não sei dizer tudo o que estou sentindo… Eu fiquei muito triste, não vou mentir. Fiquei triste por sair nesse momento, mas muito grata. Grata por tudo o que eu vivi lá na casa, grata por ter conseguido passar por uma experiência dentro do programa, que eu sinto que me humaniza. É uma experiência que vai para além de mim, isso não é sobre mim, isso é sobre nós, isso é sobre o Brasil”, disse Lina.