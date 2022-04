Bebê de apenas um mês morre de Covid-19 no Acre; veja boletim completo deste domingo

O boletim Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), neste domingo (3) traz a morte de um bebê de apenas 1 mês e 27 dias. Segundo o Departamento de Vigilância em Saúde, a criança, natural de Feijó, deu entrada no dia 28 de março, e faleceu no dia 2 de abril, no Hospital Regional do Juruá.

O total de mortes no Acre, desde o início da pandemia é de 1.994 em todo o estado.

O boletim deste domingo não traz registro de novos casos de Covid-19. Até o momento, o Acre registra 322.369 notificações de contaminação pela doença, sendo que casos 198.547 foram descartados e 9 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Pelo menos 121.598 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 8 seguiam internadas até o fechamento deste boletim.