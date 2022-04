Bebida de Gusttavo Lima já está à venda; saiba detalhes do Vermelhão

O Vermelhão é a “cara” do artista e foi criado para transmitir a sua personalidade. “Eu disse tudo o que esperava de um destilado e acompanhei todas as etapas de produção, definindo a cor, o cheiro e o sabor. O Vermelhão me traduz, com uma combinação de notas de sabores, além de um balanço perfeito de álcool, doçura e amargor ”, disse Gusttavo Lima.

No início de abril, o embaixador antecipou com exclusividade a esta coluna que iria lançar a marca: “Tô lançando uma bebida nova aí que vocês vão se apaixonar. Contratei um dos maiores mixologistas do mundo e foi feito o gosto, o cheiro, tudo. (…) Então tudo ali tem minha infância inteira, tudo do Gusttavo tá naquela bebida”, contou Gustavo Lima.