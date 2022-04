Blog do Ton: Os bastidores da reunião com Casa Civil, secretários de Gladson e interlocutores de Bittar

As ausências de Gladson Cameli (Progressistas-AC) e Marcio Bittar (UB-AC) não impediram que uma reunião, marcada para as 11h de segunda-feira (25) tivessem um sério tom de alinhamento. Diversos secretários, liderados pelo chefe da Casa Civil, Jonatan Donadoni, receberam interlocutores do senador Bittar para discutir os quase R$ 100 milhões em emendas que o senador trouxe ao Acre.

Donadoni já iniciou a reunião afirmando que Bittar é um verdadeiro campeão de recursos. Enalteceu Eduardo Velloso, primeiro suplente de Marcio e que o representava no encontro. Mas o clímax do encontro aconteceu durante fala de Edson Siqueira, aliado de primeira hora e um dos interlocutores de Bittar. Edson desabafou.

“Vejo, hoje, pessoas recebendo do Governo e falando mal de pessoas que estão ajudando”. Referiu-se ao – já falado aqui neste espaço – fogo amigo que Bittar sofre dentro do grupo. Citou uma infinidade de obras em andamento no Acre, desde pontes, estradas, anéis viários, investimentos em saúde, e disparou: “Tem secretário que nem sabe disso”.

“Estamos fracos em divulgar o NOSSO [assim mesmo, em caixa alta] governo. Tem que mexer, tem que fazer reunião política. Precisamos fazer de tudo para que as coisas aconteçam. O senador Marcio separou um exército de partidos, alinhado recursos, feito o que pode e o que não pode. Me desculpa interromper, secretário [referindo-se a Donadoni], mas eu preciso fazer esse alerta. Temos que juntar! Todo mundo aqui é representante do nosso governador”.

Donadoni, que, aliás, foi muito bem recebido por Bittar quando anunciado chefe da Casa Civil, ouviu tudo atentamente. De imediato, mostrou providências. Pediu à Secretaria de Comunicação uma ampla divulgação sobre as emendas destinadas por Bittar. A já marcada reunião, antes de todo o estresse acontecer, tomou forma de reunião de alinhamento. Antes, era uma verdadeira festa pelos quase R$ 100 milhões em emendas. Não duvido que todos os envolvidos se acertem. Mas que o episódio sirva de lição.

Fechado em copas

Após Bittar afirmar que não comentaria mais sobre essa questão envolvendo sua relação com Gladson, foi a vez de o governador fechar-se oficialmente em copas. Não atende as ligações dos curiosos jornalistas que querem saber o que ele tem a dizer.

Emendas

Ao todo, são R$ 40 milhões para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional/AC (Sedur) – destinadas à construção de casas populares; R$ 20 milhões para a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) – a serem aplicados na pavimentação de ruas; e mais R$ 30 milhões para a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) – que serão aplicados na oferta de serviços variados e na reestruturação da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre).

Os presentes

Além de Donadoni, Velloso, estiveram presentes: Paula Mariano, secretária da Sesacre; Fábio Arrueda, médico cardiologista; Walesca Dessoti, do Depasa; João Paulo Silva, da Fundhacre; Petrônio Anunes, do Deracre; Edivan Maciel, da Sepa; Cirleudo Alencar, da Seinfra; Ricardo Brandão, da Seplag; Assurbanipal Barbary de Mesquita, da Seict; Aberson Carvalho, da SEE; Ana Paula Lima, da Ação Social; e Elson Afonso, da Sefaz.

Imortais

A Academia Acreana de Letras abriu 10 novas vagas para escolher ‘imortais’. Será em formato de eleição, após postulação de carta de indicação. Os detalhes estão no site.

Petecão

Não posso deixar de registrar a louvável notícia compartilhada pela equipe do senador Sérgio Petecão, que levou internet a escolas de difícil acesso em nove municípios acreanos. Serão 19 pontos de internet nesses locais.

Título

Nunca é demais lembrar que os eleitores possuem até dia 4 de maio para regularizar seus títulos. Não desperdice seu voto e a chance de mudar o seu país. A regularização é rápida e fácil.

Não decolou

“A Rede não decolou desde que foi fundada. O partido sofre com a falta de recursos e nomes fortes para as disputas eleitorais. Ao entrarem na disputa para a Câmara, Marina Silva e Heloísa Helena tentam levar com elas outros candidatos e aumentar o número de votos da federação”. Fala da cientista política Maria do Socorro Sousa Braga, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Reeleição das mesas

“Com a proximidade das eleições, uma dúvida cresce entre milhares de vereadores: aqueles que hoje presidem as câmaras, ou integram as mesas diretoras, poderão tentar a reeleição para essas funções no fim deste ano e no início de 2023?”. Do colunista Matheus leitão, da Veja.

No Acre

Decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2021 determina que o mesmo artigo que limita reeleições para as mesas da Câmara e do Senado seja aplicado às assembleias legislativas do Acre, Paraíba e Amazonas.

Tico Bolsonaro

“Nenhum desses pré-candidatos que estão aparecendo vão fazer algo pelo povo. Eles não estão nem aí para a população. O único que lutará por vocês chama-se Tico Bolsonaro”. Frase de Tico Bolsonaro falando dele mesmo em grupo privado.

Final feliz

Ao meu querido amigo e competente jornalista Evandro Cordeiro, o deputado Alan Rick revelou que orou por Gladon durante encontro no domingo (24), em Tarauacá. O deputado afirma que disse que o Acre precisa dos dois. Ele acredita em um final feliz.

Acre ganha

Sobre sua pré-candidatura ao Senado, Alan diz: “No final vai dar tudo certo e quem vai ganhar é o Acre”.