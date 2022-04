Bocalom sanciona novo PCCR em solenidade na Prefeitura de Rio Branco: “Fizemos justiça salarial”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, sancionou nesta sexta-feira (29), em um evento realizado no auditório da sede do executivo municipal, o mais novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores públicos.

O evento contou com a participação de integrantes da Câmara de Vereadores de Rio Branco – que aprovou o projeto enviado pela prefeitura – e de diversos secretários municipais.

Os reajustes são variados para diversas categorias e vão de 12% até pouco mais de 20%. Um dos projetos tem a ver com a mudança do salário base que sai de R$ 960 para R$ 1.400.

Com o pagamento retroativo a janeiro de 2022, a prefeitura acredita que mais de R$ 30 milhões serão injetados na economia, nos próximos dias.

“O que nós estamos fazendo aqui é uma justiça salarial com a sanção de todos esses projetos que compõem o novo PCCR dos servidores públicos de Rio Branco. As negociações foram intensas e estamos aqui tornando oficial uma luta de todos e uma conquista dos nossos heróis. Um problema que há décadas não era corrigido, mas estamos tendo a oportunidade de saná-lo”, disse o prefeito Tião Bocalom durante a solenidade.

De acordo com Jonathan Santiago, secretário de Gestão Administrativa, o gasto com pessoal sai de 40,39% para pouco mais de 47% com o novo plano.

“Fizemos o possível, com toda a orientação do prefeito Tião Bocalom, para não comprometer o orçamento da prefeitura de Rio Branco. Foi um trabalho intenso, mas vencemos o desgaste e as dificuldades que enfrentamos. Obrigado a todos que nos ajudaram a chegar até aqui”, destacou.

Saúde

Os médicos foram alguns dos mais beneficiados com a reformulação do PCCR. O salário base sai R$ 2,5 mil para pouco mais de R$ 9 mil, além de inúmeras vantagens como o reajuste do valor pago por plantões extras que podem chegar a custar R$ 2 mil por 12 horas trabalhadas.

Educação

Elisangela Souza, professora da rede pública de ensino, disse que esse já é o maior reajuste recebido pela categoria. “Estou tão emocionada com essa conquista que vou demorar muito a acreditar quando ver o salário na conta. O maior aumento que os servidores já receberam em todos esses anos”, destacou.

Além do aumento, os trabalhadores também receberam o reajuste de auxílios importantes.