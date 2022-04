Bolsonaro critica desfile em que ele é “vacinado”: “Apresentação ruim”

“Que apresentação ruim kkkkkkkkkkkkkkkk. Valeu”, debochou. Bolsonaro completou dizendo que o governo federal foi responsável por comprar todas as doses aplicadas no Brasil.

“Todas as doses aplicadas no Brasil foram compradas pelo governo federal e repassadas aos estados e municípios assim que liberadas pela Anvisa. [Foram] 600 milhões de doses foram adquiridas e mais de 487 milhões distribuídas. Defendemos desde o início a liberdade de escolha de cada um”, salientou Bolsonaro.

Veja a publicação do chefe do Executivo:

– Que apresentação ruim kkkkkkkkkkkkkkkk. Valeu 👍. pic.twitter.com/WJqAl8yJtX — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 25, 2022

Na alegoria, depois que tomava a vacina contra o Ccoronavírus, o personagem que representava o chefe do Palácio do Planalto se transformou em jacaré. A crítica é referência à fala do presidente em dezembro de 2020, quando ele afirmou que não se vacinaria contra a Covid-19 por não confiar nas vacinas.