Bolsonaro veta Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura

Jair Bolsonaro (PL) vetou a lei Paulo Gustavo, que repassaria R$ 3,8 bilhões para ações emergenciais no setor cultural do Brasil. Na decisão, Bolsonaro rejeita a proposição legislativa por dificuldades nas regras de controle.

Na decisão, o projeto “enfraqueceria as regras de controle, eficiência, gestão e transparência”. Aprovado no Senado em novembro do ano passado, o projeto seguiu para a Câmara dos Deputados. Lá, o projeto sofreu alterações pontuais e voltou ao Senado, que aprovou novamente.