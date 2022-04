Bombeiros resgatam homem que teria sido deixado em mata por patrão

Resgate

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a irmão do homem relatou que ele havia saído de casa no sábado (23/4) para trabalhar no Ceasa, como de costume. Com a desaparecimento do irmão, a mulher foi atrás de informações e apurou que ele teria ido para uma lavoura de colheita de mandiocas, próxima à cidade de Goialândia, não sendo mais visto.

Ela acionou a corporação, que se deslocou ao local relatado. Na região, diversas pessoas afirmaram ter ouvido gritos numa plantação de eucaliptos. Com estes dados, o Corpo de Bombeiro entrou na mata e encontrou o homem em aproximadamente duas horas.