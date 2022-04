Brasiléia Sedia Encontro Binacional sobre resíduos sólidos

A prefeitura de Brasiléia por meio da secretaria de meio ambiente Sediou, nesta quarta-feira (20), o I Encontro Binacional de Resíduos Sólidos.

A atividade aconteceu no Centro Cultural Sebastião Dantas e abordou a importância da coleta seletiva e designação correta aos resíduos.O encontro contou com a presença de autoridades de Brasiléia, Epitaciolândia e Cobija.

Na oportunidade a empresa Financig SRL apresentou o Projeto ” Cobija Ciudad Ecológica”, que trata de maneira sustentável o lixo urbano e o transforma em matéria-prima.

De acordo com o Alcalde de Pando em exercício, Franz Vargas o tema é importante para ser tratado de maneira conjunta entre as cidades. “A coleta de lixo e seu tratamento de forma correta é muito importante para nosso meio ambiente e para as futuras gerações, precisamos ter um olhar especial para essa questão”, afirmou.O vereador Jurandir Queiróz também participou do

Encontro. “Um assunto importante sendo discutido hoje que é sobre resíduos sólidos, precisamos nos unir para que não comprometamos o planeta”, disse o vereador.

De acordo com Jonas Cavalcante, secretário municipal de Maio ambiente de Epitaciolândia, a ideia é unir forças para que possamos proporcionar um destino final adequado aos resíduos.

O secretário de Planejamento, Emerson Leão fala a respeito da importância da reunião binacional. “Com muita satisfação recebemos hoje vereadores, gestores e prefeito interino de Cobija, além do secretário de meio ambiente de Epitaciolândia, saímos muito satisfeitos do encontro, uma vez que precisamos tratar o resíduo sólido. O lixo não tem fronteira, precisamos tratar de forma conjunta essa questão”, finalizou o secretário.