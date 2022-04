Brasileiro com 9 esposas revela como faz para transar com todas elas

O sexo agendado

Logo no início, Arthur relata que teve dificuldades para equilibrar as necessidades de todas as parceiras. Ele, então, introduziu um horário de sexo para garantir que elas recebessem atenção o suficiente. Essa estrutura de agendamento, porém, não deu muito certo.

“Nossa vida sexual é muito divertida e prazerosa. Inicialmente, tentei fazer sexo com hora marcada. Mas seguir um horário causava muitos problemas e, às vezes, eu sentia que tinha que fazer sexo por causa do horário, e não por prazer. Em outras ocasiões, fiz sexo com uma esposa enquanto pensava em outra”, desabafou.

Os problemas fizeram com que Arthur desistisse completamente da rotina sexual e se concentrasse em deixar as situações fluírem naturalmente.

Agora, ele relata que tem se esforçado para equilibrar carinho, atenção e sexo na medida certa para todas. “É muito divertido, prazeroso e único vivenciar tudo coletivamente, e eles são todos muito diferentes na cama”, emenda.

Éramos 9

Modelo do OnlyFans, Arthur ainda revelou que uma das esposas não estava recebendo a atenção e carinho suficientes e resolveu se divorciar do grupo. “Ela me queria só para ela. Não fazia sentido, temos que compartilhar”, lamentou.

A grande família

O objetivo, no entanto, é voltar para o número antigo e selar a décima união, com um filho de cada uma de suas mulheres. Atualmente, ele só tem uma filha. “Eu acho que seria injusto ter filhos apenas com uma ou duas”, finalizou.