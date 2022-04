‘Brincadeira que virou coisa séria’, diz cabeleireiro que disse que interpretaria Bolsonaro gay

No entanto, ele, por conta própria, assumiu que este governante seria o Bolsonaro e começou a fazer piadas sobre o assunto. “Aí eu comecei a brincar, vou dar pinta de gay, vou vir sambando, vai ser engraçado”. O cabeleireiro também afirmou que este seria seu papel no desfile em entrevistas para a imprensa.

“O foco é só coisas boas, mas no momento estou quase um Judas, prestes a ser malhado”, brincou Neandro.

Segundo o cabeleireiro e também a Gaviões da Fiel, ele continuará no desfile, e no papel que havia sido chamado, um “governante fascista”. “Eu espero que essa repercussão negativa não atrapalhe o nosso carnaval nem da Gaviões”, disse Neandro.

A Gaviões da Fiel será a segunda escola de samba a desfilar no sábado (23) no carnaval 2022 de São Paulo no sambódromo do Anhembi.