Bruna Linzmeyer, atriz de Pantanal, faz revelação bombástica: “Me chamam porque eu sou sapatão”

A atriz da Globo, Bruna Linzmeyer, que atualmente está no ar em horário nobre, na novela Pantanal, falou sobre sua sexualidade. Em suma, a artista pontuou que após se assumir, conseguiu mais trabalhos na televisão. Desse modo, a artista pontuou que foi um ponto positivo em sua vida.

Mas, se engana quem acha que ela teve apoio. A artista afirmou que recebeu orientação para não expor seu verdadeiro eu. O maior medo da produtora, era com que ela perdesse trabalhos e publicidades.

Sem papas na língua, Bruna Linzmeyer contou tudo ao Extra. “Aí foi muito esquisito no começo. A gente tinha umas publicidades marcadas para aquela semana e para a semana seguinte, e as coisas foram cancelando. (Diziam): ‘não vai mais acontecer e tal’”.

Por fim, Bruna Linzmeyer afirmou que na verdade, viu seus trabalhos aumentarem. Além disso, ela afirmou que precisou de muita coragem para encarar quem realmente é.

“Hoje em dia as pessoas me chamam porque eu sou sapatão também. Querem estar comigo porque eu tenho e tive essa coragem. E hoje em dia é mais tranquilo falar disso do que era naquela época. Então tem muitos trabalhos, tanto no cinema ou na publicidade, de pessoas que chegam perto de mim porque gostam de quem eu sou”, afirmou na entrevista.

Bruna Linzmeyer expõe que quase foi censurada

Inclusive, em uma entrevista ao podcast PodPah, a atriz relembrou esse momento, em que praticamente precisou se assumir à força. “Foi em 2015, eu já estava há cinco anos na TV. E já namorava a Kitty (Féo, a cineasta), que foi minha primeira namorada, há uns bons meses”, começou ela.

A atriz disse que sua equipe chegou a cogitar que ela negasse a informação divulgada pela mídia, mas ela recusou a possibilidade. Dessa maneira, ela preferiu encarar tudo de frente.

