Caçado pela Polícia, adolescente acusado de matar mulher em Sena Madureira se entrega na Defensoria

Nesta quarta-feira (27), um adolescente acusado no assassinato da jovem Kailane Ferreira, 18 anos de idade, se entregou na Defensoria pública de Sena Madureira. Há dias ele vinha sendo caçado pela Polícia Civil que, por meio de um minucioso trabalho de investigação, detectou sua participação no crime.

Se sentindo encurralado, o mesmo decidiu se entregar. Em seguida, ele foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira para prestar depoimento.

A jovem Kailane foi morta no mês de março dentro de casa, no Bairro Cidade Nova. De acordo com as investigações, ela não tinha ligação com organizações criminosas.

Na data fatídica, o criminoso teria tentado matar outra pessoa e acabou acertando o alvo errado.