CadÚnico: Novo grupo deve atualizar os dados partir desta segunda

Para ter acesso a diversos benefícios, os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) devem manter as informações no banco de dados do governo federal sempre atualizadas. Quem desobedece essa regra pode deixar de receber recursos de programas sociais, como no caso do Auxílio Brasil.

E um novo grupo de cidadãos terá de atualizar os dados no CadÚnico a partir desta segunda-feira, 25. Segundo o calendário de atualização dos cadastros de Maceió, capital de Alagoas (AL), devem procurar o serviço os usuários com o Número de Identificação Social (NIS) final 5, cujos dados foram alterados até o dia 1º de janeiro de 2020.

Leia mais em EDITAL CONCURSO BRASIL, clique AQUI!