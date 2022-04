“Cala a boca, pretinha”: mulher é presa após xingar funcionária em UTI

Francis é uma referência ao diretor técnico do hospital, superior hierarquicamente à vítima.

O xingamento racista teria ocorrido no momento em que a mulher de 58 anos foi visitar uma irmã na semi unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital, segundo o boletim de ocorrência. No entanto, não é permitido acompanhante no local de atendimento intensivo.

Leia a matéria completa em G1, clique AQUI!