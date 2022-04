Calegário participa de evento ao lado de Gladson e fala de divergências: “Em primeiro lugar é o bem estar da nossa população”

Na manhã do último sábado, 2, o Deputado Estadual esteve junto do Governador Gladson Camelli no evento “Protagonismo Colaborativo: I Fórum de Líderes de Entidades do Terceiro Setor” no auditório do SEBRAE.

O evento visava o diálogo com as lideranças dos movimentos comunitários e o lançamento da plataforma do programa Protagonismo Colaborativo, e teve diversas autoridades presentes.

No evento, Calegário reforçou a importância dos serviços do SEBRAE, além de comentar sobre o projeto de lei que estão elaborando em conjunto de fomento e fortalecimento da livre iniciativa do Estado, visando atitudes que possa facilitar para o pequeno e micro empreendedor.

O Deputado Estadual também revelou que está desenvolvendo um projeto que trata sobre a criação de moradias populares e que em breve será protocolado para apreciação na ALEAC. De acordo com o parlamentar, esta é uma das grandes reivindicações das nossas lideranças comunitárias.

“As divergências acontecem, mas o que precisa estar sempre em primeiro lugar é o bem estar da nossa população. Então tudo aquilo que eu puder fazer enquanto parlamentar dentro da assembleia legislativa, podem me cobrar. Estou aqui para ouvir e para somar.” – finalizou Calegário.