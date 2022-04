Calendário escolar para instituições públicas do AC é divulgado: veja quando encerra e data das férias

A Secretaria de Estado de Educação aprovou e publicou nesta terça-feira (12), o calendário letivo para o ano de 2022, que teve início nesta segunda (11).

O cronograma divulgado no Diário Oficial do Estado, será implementado nas escolas públicas de ensino fundamental e médio

O calendário prevê o encerramento do ano letivo de 2022 no dia 20 de janeiro de 2023, totalizando 200 dias letivos.

Os alunos do ensino médio, que cursam o terceiro ano, finalizam antes, em 30 de dezembro deste ano considerando a necessidade de conclusão e a participação dos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, em contrapartida eles não terão férias no meio do ano.

As escolas que encontram-se em fase de reforma das instalações físicas, para o início do ano letivo também terão um calendário específico.

As férias escolares, segundo o calendário, ocorrerão em setembro.

Veja calendários: