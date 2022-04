Camaro entregue à PM pertencia a um dos maiores chefes de quadrilha do Acre

O Camaro V8, entregue pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) para a Polícia Militar a partir de um termo de sessão de uso, era o veículo que estava sob o comando de um dos maiores chefes de quadrilhas especializadas em lavagem de dinheiro no Acre.

Trata-se de Erick Batista, mais conhecido como Erick dos Extintores, preso em dezembro de 2021 durante a Operação Héstia, deflagrada pela Polícia Federal em 4 Estados.

O empresário era conhecido nas redes sociais por postar fotografias mostrando uma vida de luxo com barcos, carros importados e fazendas. Ele possuía duas lojas de vendas e manutenção de extintores na Avenida Ceará – uma das principais de Rio Branco.

Era com essas lojas, segundo a PF, que ele conseguia lavar grandes somas de dinheiro. Os recursos eram enviados dos estados do Nordeste ou do Rio de Janeiro, fruto da venda de drogas.

Mais de R$ 20 milhões em bens móveis e imóveis foram apreendidos, entre eles 35 veículos de luxo.

O superesportivo de potência estimada de 461 cavalos não será utilizado para o policiamento de rua, operações ou perseguições policiais. O carro será exposto em espaços públicos de exposição da corporação, em ações comunitárias e em eventos de maior proximidade com a população.

O V8 receberá a instalação da sirene e do giroflex para só então ser apresentado oficialmente a população.