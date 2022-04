Campeonatos europeus na reta final; Premier e Italiano pegam fogo

Times de Milão na briga pelo Italiano

Faltando quatro rodadas para o fim, o título do Campeonato Italiano desta temporada deve permanecer na cidade de Milão. A questão que ainda não foi definida é com qual das duas equipes da cidade levantará o troféu. O Milan lidera a competição com 71 pontos, dois a mais que seu maior rival, a Inter de Milão.

Quem ainda está no páreo, mas precisará torcer por tropeços dos outros é o Napoli, que ocupa a 3ª colocação com 67 pontos. Na 4ª posição aparece a Juventus, que soma 63 pontos até aqui.

City e Liverpool brigam ponto a ponto na Premier League

Na Inglaterra, Manchester City e Liverpool duelam diretamente pelo título. A equipe de Pep Guardiola está na liderança com 74 pontos, apenas um a mais que o time de Jürgen Klopp. Faltando cinco partidas para o fim do torneio, a briga pela taça segue em aberto.

Nesta terça (19/4), o Liverpool joga fora de casa contra o Aston Villa, 15º na tabela. O City enfrenta o Watford em casa no sábado (23/4).

E a vantagem das duas equipes é gritante. O Chelsea, 3º na classificação tem apenas 62 pontos na disputa, 11 a menos que os Reds. O Tottenham fecha a zona de classificação para a Champions com 57 pontos, três a mais que Manchester United e Arsenal, que ainda sonham com a vaga na próxima temporada.

Na Espanha, Real está com a mão na taça

O Real Madrid está contando os minutos para celebrar mais um título de Campeonato Espanhol em sua história. Com a derrota do Barcelona para o Cádiz nessa segunda por 1 x 0, o clube merengue abriu 15 pontos de vantagem na liderança para o time culé.

A equipe da capital espanhola ainda pode perder a liderança para seu maior rival, que possui um jogo a menos. Com 21 pontos possíveis, o Barça ainda mantém a chance do título viva. Já o Real tenta manter seu ritmo de vitórias para se sagrar campeão.

O Barcelona tem o mesmo número de pontos que o Sevilla, 3º na tabela, e do Atlético, que está na 4ª posição.

PSG precisa de mais uma vitória para o título

Depois de vencer o Olympique de Marselha por 2 x 1, o Paris Saint-Germain está 15 pontos a frente e precisa de apenas mais uma vitória para seu 20º título do Campeonato Francês. Depois da eliminação traumática para o Real Madrid na Champions, o clube virou suas atenções para a disputa que deixou escapar na última temporada para o Lille.

O Olympique vem na 2ª colocação, e deve garantir uma vaga direta na principal competição continental. O Rennes está em 3º, com 3 pontos a menos que o time de Marselha.

Bayern rumo ao deca

Pode parecer história repetida, mas o Bayern de Munique caminha para o 10º título consecutivo no Campeonato Alemão. A equipe foi eliminada de forma inusitada para o Villarreal na Champions e concentrou todas as atenções para o torneio nacional.

Com 72 pontos, o clube bávaro tem nove a mais que o Borussia Dortmund, vice-líder. Restando apenas quatro jogos para o fim da disputa, uma vitória simples na próxima rodada garante a taça para o time de Munique. O próximo compromisso, no entanto, será justamente contra o Dortmund no sábado (23/4).

O RB Leipzig está em 3º, com 54 pontos, dois a mais que o Bayer Leverkusen, 4º.