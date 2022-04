Candidatos disputam títulos de Miss e Mister Tarauacá 2022; veja fotos dos concorrentes

Siga meu Instagram: @douglasricher.

O concurso para escolher a Miss e o Mister Tarauacá 2022 teve a programação divulgada oficialmente. O evento faz parte da programação do aniversário do município de Tarauacá que comemora 109 anos de emancipação política administrativa. A programação extensa alusiva ao aniversário acontece de 22 a 24 de abril.

Cinco mulheres e quatros homens (veja fotos dos candidatos mais abaixo) disputam os títulos no dia 24 de abril (domingo).

O produtor e consultor de moda, coach pessoal e político, jornalista e cerimonialista Nonato Vianna, é o responsável por toda produção do evento. Nonato preparou as beldades, que irão concorrer harmoniosamente o título máximo da beleza taraucaense, com aulas teóricas e aulas práticas, palestras e rodas de conversa, incluindo relações interpessoais, técnicas de passarela, desenvoltura, comportamento, regras de boas condutas, dicas de beleza e educação alimentar, boas maneiras e etiqueta a mesa, etiqueta social e profissional, oratória, como cuidar da imagem pessoal e profissional, noções de camarim e ensaio fotográfico.

Em entrevista ao ContilNet na tarde desta sexta (22), Nonato comentou a participação do atual Mister Acre, Thiago Barros. Nonato, também contou que o desfile contará com apresentações de traje de banho e gala.

O jornalista e produtor também explicou sobre a responsabilidade dos jurados, que terão a missão de revelar a beleza de TK.

“O corpo de jurado terá a responsabilidade de escolher a candidata e o candidato mais preparado para representar a beleza máxima do município, no certame Miss e Mister Acre. Preparamos os participantes seguindo os parâmetros do concurso nacional, oferecendo qualidade na capacitação”, ressaltou o produtor Nonato Vianna.

Há nove anos que o município não realiza oficialmente o concurso de Miss. Para resgatar os valores culturais e a beleza da mulher taraucaense, a prefeita Maria Lucinéia investe na volta do concurso, para agregar valores familiares e alavancar a alto estima das jovens, que sonham com novas oportunidades no mundo da moda e beleza.

A grande novidade deste ano, é o Mister Tarauacá, onde quatros jovens buscam a faixa inédita no concurso.

Pela lente de Diones Soares, conheça as candidatas e os candidatos ao título de Miss e Mister Tarauacá 2022.: