Cantor sertanejo leva duro golpe ao receber notícia sobre doença terminal “Meu mundo caiu”

Aos 58 anos e dono de um sucesso invejável, ninguém imagina as dificuldades que o cantor Leonardo enfrentou para construir uma carreira sólida e que continua lotando shows por onde passa inclusive com o consagrado projeto “Cabaré”.

Emival Eterno Costa, mais conhecido pelo nome artístico Leonardo, enfrentou momentos muito difíceis em sua vida. Uma delas foi em 1998, justamente no dia de lançamento do seu filho Zé Felipe, que hoje está entre os maiores cachês sertanejos do Brasil.

Foi no dia 21 de abril de 1998 que o sertanejo que tinha conquistado o Brasil com o hit “Pense em Mim” soube que seu irmão Leandro, que na época fazia dupla estava com um câncer raro no pulmão, e teria pouco tempo de vida.

“O Leandro era meu parceiro. O dia que eu descobri toda a doença do Leandro foi o dia em que o Zé (Felipe) nasceu. Ele me disse que fretou um jato para eu ir embora (parar ver o filho). E eu já sabia que ele estava doente e não queria deixa ele. Aí ele disse: ‘Ah, cê vai’ (…) Eu ia dar a notícia para a minha mãe que ela tinha acabado de ganhar um neto maravilhoso, mas que eu ia perder meu irmão”, disse Leonardo, contando do seu diálogo com Leandro e ressaltando que, naquele momento, só eles e os médicos sabiam da doença.

Foram exatos 2 meses e dois dias do recebimento da notícia da doença do seu irmão, até a morte do cantor que abalou todo o Brasil. Na ocasião, Leonardo pensou em desistir da carreira, pois se julgava incapaz de seguir cantando sozinho sem ter ao seu lado o maior incentivador da sua carreira: Leandro.

Leandro e Leonardo podem ganhar filme na Globoplay

A dupla que se consagrou como uma das maiores da música sertaneja no país, Leandro e Leonardo, conquistou uma legião de fãs. Os irmãos de Goiás formaram a dupla em 1983 e são as vozes de muitas canções tradicionais e atemporais reproduzidas até hoje. Infelizmente, em 1998 o cantor Leandro faleceu em decorrência de um câncer raro mas agora, a história da parceria musical de sucesso poderá ser contada em uma série exclusiva do Globoplay.