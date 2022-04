Carla Perez estoura, confirma separação de Xanddy e polêmica explode: “Gay”

Carla Perez e Xanddy já estão unidos há mais de 20 anos. No entanto, apesar de ter uma relação longa, o casal já enfrentou polêmicas e problemas. Mesmo atualmente estando em uma ótima fase, ambos já passaram por situações difíceis no passado.

Em resumo, Carla Perez e Xanddy já até mesmo chegarama se separar, após boatos sobre a sexualidade do dançarino. “Para aquela época, onde a internet e os smartphones não eram fortes, foi uma época muito difícil para mim”, revela a loira.

Em seguida, em uma entrevista para Pedro Bial, Carla Perez ainda completou: “Como mãe de duas crianças, simplesmente ver que eu estava sozinha praticamente, sem meu marido, distante de mim. Ficamos uma semana [separados] que parecia uma eternidade”.

Xanddy, por sua vez, também contou sobre todo o preconceito do qual era vítima no início de sua carreira. Em suma, por dançar no palco. “Nos dois, três primeiros anos quando nós surgimos, os homens não gostavam muito disso não. Eles achavam que eu era gay e partiam para cima”, declarou.

Portanto, provando que vivem a melhor fase da relação, os artistas fizeram uma tatuagem em comemoração dos 20 anos de casamento. A tatuagem se trata da data de casamento. Além disso, o casal também fez uma viagem romãntica para as Maldivas.

Muito romântico, Xanddy compartilhou uma foto da viagem se declarando para a amada. “22 anos juntos, 20 de casados, olhando pra mesma direção, sempre!! Sou um homem privilegiado por ter você, meu amor. Obrigado por tudo, que a nossa caminhada seja até eternidade.”, escreveu ele.

Carla Perez e Xanddy deixam o Brasil

Contudo, após os rumores e crises, o casal decidiu não deixar que nada disso atrapalhasse seu relacionamento. Desde então, a mídia não foi mais um problema em suas vidas pessoais. Os pombinhos reataram e resolveram deixar o país.

Sendo assim, atualmente o casal vive nos Estados Unidos. Vale lembrar que, junto deles, também vivem os filhos Victor Alexandre e Camilly Victória.