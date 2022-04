Carlos Alberto de Nóbrega, sem papas na língua, expõe segredo de A Praça É Nossa

O apresentador do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega, abriu as portar de seu sítio, durante o Programa Eliana, exibido no último domingo (17). Sendo assim, durante a entrevista, o artista abriu o coração, e falou sobre tudo. Além disso, ele chegou a expor um segredo sobre A Praça É Nossa.

Sendo assim, logo no começo da matéria, ele chegou falando sobre sua rotina. “Já tenho esse sítio desde 2004, mas na pandemia peguei minha trouxinhas e vim pra cá o ano inteiro. Fui duas ou três vezes a São Paulo e voltava no mesmo dia. Isso aqui é um sonho pra mim. É meu porto seguro”.

Dessa maneira, Carlos Alberto de Nóbrega ainda pontuou que mantém a Praça viva, para se lembrar de seu pai.

“Na minha cabeça, enquanto houver a Praça, não vão esquecer do meu pai. Eu luto pra manter a Praça no ar. É o único programa de humor desse gênero”, disse Carlos Alberto.

Carlos Alberto de Nóbrega fala sobre aposentadoria

Mas não para por aí! O apresentador do SBT ainda falou sobre sua aposentadoria. De acordo com o humorista, ele não quer parar. Porém, pretende diminuir o ritmo.

“Eu tô tirando o pé do acelerador. Se Deus me permitisse, eu queria morrer fazendo A Praça. Eu não quero morrer em uma cama, entendeu? Eu não quero morrer em uma cama, eu quero morrer trabalhando, aquele banco é meu”.

Por fim, Carlos Alberto de Nóbrega revelou um segredo! Terá uma versão infantil do humorístico, que possui previsão para estrear em maio, nas tardes do SBT. O programa será dirigido por Marcelo de Nóbrega, filho de Carlos.

Chamado de A Pracinha, a versão kids do humorístico ainda teve sua data de lançamento divulgada até a publicação desta nota. Além disso, Carlos Alberto de Nóbrega, segue no comando do programa.