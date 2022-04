Carolina Ferraz é arrancada do Domingo Espetacular, dá adeus a Record e desabafa: “Mudanças”

Carolina Ferraz, como é de conhecimento, passou por uma grande transformação em sua vida profissional. Dessa forma, a artista, que trabalhava como atriz, acabou sendo contratada pela Record para comandar o Domingo Espetacular.

Dessa forma, a emissora reformulou a revista eletrônica dominical e escalou a ex-global para a apresentação. Além disso, convocou Edu Ribeiro para dividir o espaço com a nova âncora do programa jornalístico. E, para reforçar ainda mais, recontratou Roberto Cabrini para reportagens especiais do noticiário.

No entanto, quem acompanhou o programa nesse último domingo, percebeu o sumiço de Carolina Ferraz. A famosa acabou sendo substituída por Patrícia Costa. Em rede social, Carolina fez o anúncio oficial e se despediu do público. Mas calma.

Acontece que a apresentadora ganhou folga na Record. Ela está de férias do Domingo Espetacular e, assim que terminar, retorna ao comando do programa. “Estou aqui no aeroporto, indo embarcar agora. Gente estou até emocionada, porque eu vou viajar. Estou de férias. Estou de férias do Domingo Espetacular“, comentou Carolina em seu perfil em rede social.

“Eu queria ter ido para Bahia, eu tenho uma casinha super gostosa lá em Caraíva que eu não consigo ir nunca. Minha casa é muito fofa e a minha casa está sempre alugada. Eu nunca lembro de avisar que eu quero ir“, completou Carolina Ferraz.

Carolina Ferraz fala sobre mudanças em publicação

Por fim, a contratada da Record abriu o jogo sobre mudanças. “A vida é sobre mudanças. Às vezes, de endereço, outras, de aparência e, na maioria das vezes, de atitudes”, disse a famosa em uma de suas publicações compartilhadas nos storires do Instagram.

Vale lembrar que Carolina Ferraz vem se dando bem no Domingo Espetacular. A atração está mantendo o segundo lugar de audiência desde a saída de Silvio Santos em seu programa no SBT.

Até então, o jornalístico não conseguia a vice. O dominical do SBT conseguia o segundo lugar com folga. No entanto, desde a reformulação da atração, o programa com Carolina Ferraz e Edu Ribeiro decolou no Ibope.

Para se ter ideia, o Domingo Espetacular chega a ser a maior audiência da Record no domingo, superando o Hora do Faro. No último domingo (10), por exemplo, a atração fechou com 8 pontos contra 6 do Faro. O SBT fechou com os mesmos 6 com o Programa Silvio Santos.